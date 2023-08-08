Video Dünya Kırgızistan’da sel: 92 ev sular altında kaldı | Video
Kırgızistan’da sel: 92 ev sular altında kaldı | Video

Kırgızistan’da sel: 92 ev sular altında kaldı | Video

08.08.2023 | 12:17

Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 köydeki 92 ev sular altında kaldı.

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Kırgızistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesindeki Tüp ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 3 köyde sel meydana geldi. Taldı-Suu köyünde 28, Korumdu köyünde 40, Köçü köyünde 24 olmak üzere 92 evde su taşkınları yaşandığı aktarılan açıklamada, sel nedeniyle oluşan hasarların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan ölü ve yaralılara ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köy sokaklarının nehre dönüştüğü, evlerin su içinde kaldığı ve bölge sakinlerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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