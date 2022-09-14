Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Hindistan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 11 ölü, 25 yaralı | Video 14.09.2022 | 11:13
01:16
Kral Charles yine sinirlendi! Bu kez dolmakalem... | Video 14.09.2022 | 11:49
00:15
Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video 14.09.2022 | 10:26
01:02
01:08
Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü | Video 13.09.2022 | 10:39
13:52
SON DAKİKA! Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma | Video 13.09.2022 | 00:51
00:57
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 00:16
07:14
02:02
Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı | Video 12.09.2022 | 21:43
00:40
Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video 12.09.2022 | 19:07
01:30
Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı | Video 12.09.2022 | 18:36
03:22
10:36
03:28
00:46
00:26
Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 11.09.2022 | 21:56
09:37
Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" | Video 11.09.2022 | 21:10
06:29
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi | Video 11.09.2022 | 20:01
00:36
Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı | Video 11.09.2022 | 15:45
02:32
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi | Video 11.09.2022 | 14:28
Londra'daki törende masanın üzerinin temizlenmesi için görevlilere kızan İngiltere Kralı 3. Charles, bu kez İrlanda'da bulunan Hillsboro şatosundaki imza töreninde de önce tarihi yanlış yazdı. Charles sonra da eline mürekkep akıtan dolmakaleme öfkelendi.