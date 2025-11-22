Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video
22.11.2025 | 11:47
ABD'nin Los Angeles kentindeki limanda bulunan bir konteyner gemisinde yangın çıktı. Gemiden yoğun duman yükselirken, 23 mürettebat üyesi tahliye edildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Merkezi Singapur'da bulunan nakliye şirketi One Ocean Express tarafından işleten gemi, en son Japonya'da bulunmuş, Kobe, Nagoya ve Tokyo'ya uğramıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video 22.11.2025 | 11:47
01:23
01:25
Bangladeş'te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü | Video 21.11.2025 | 10:35
01:31
02:17
Rusya'dan Ukrayna'ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video 19.11.2025 | 14:19
01:04
00:34
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama | Video 18.11.2025 | 14:13
00:48
İngiltere'de kaçak atıklar 150 metrelik "çöp nehri" oluşturdu | Video 18.11.2025 | 13:04
04:53
03:31
00:34
04:03
00:20
00:16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: 32 ölü | Video 17.11.2025 | 08:58
00:14
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video 17.11.2025 | 08:58
00:44
02:04
Meksika’da hükümet karşıtı protesto: 100’ü polis 120 yaralı | Video 16.11.2025 | 12:06
01:23
Japonya’daki Sakurajima Yanardağı’nda patlama | Video 16.11.2025 | 12:04
04:16
Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu: 1 ölü, 28 yaralı | Video 16.11.2025 | 08:39
34:46
Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 15.11.2025 | 12:04