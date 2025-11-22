Video Dünya Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video
Los Angeles'ta limandaki konteyner gemisinde elektrik yangını | Video

22.11.2025 | 11:47

ABD'nin Los Angeles kentindeki limanda bulunan bir konteyner gemisinde yangın çıktı. Gemiden yoğun duman yükselirken, 23 mürettebat üyesi tahliye edildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki San Pedro limanında bulunan "One Henry Hudson" adlı 336 metrelik konteyner gemisinde yangın çıktı. Tehlikeli maddeler bulunan geminin orta güvertesinde yangının ardından patlama meydana geldi, elektrik kesintisi yaşandı. Bölgeye 120'den fazla itfaiyeci sevk edildi. Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, 23 mürettebat üyesinin tahliye edildiği, yaralanan olmadığı aktarıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, gemide elektrik yangını çıktığını belirtirken, söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Merkezi Singapur'da bulunan nakliye şirketi One Ocean Express tarafından işleten gemi, en son Japonya'da bulunmuş, Kobe, Nagoya ve Tokyo'ya uğramıştı.

