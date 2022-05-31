Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı | Video 31.05.2022 | 11:18
04:04
AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video 31.05.2022 | 11:16
07:57
00:16
Dünya şokta! Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı | Video 30.05.2022 | 14:36
01:36
Kaliforniya'da "Deniz Ürünleri Festivali" ilgi gördü | Video 30.05.2022 | 13:37
00:40
Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video 30.05.2022 | 13:02
01:09
Dünyanın en uzun cam köprüsü Vietnam'da açıldı | Video 30.05.2022 | 13:03
00:41
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 30.05.2022 | 10:31
00:25
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 30.05.2022 | 11:01
01:45
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 30.05.2022 | 07:38
03:49
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 30.05.2022 | 07:38
01:18
01:46
00:13
00:21
Fransa’da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 29.05.2022 | 16:25
02:36
Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video 29.05.2022 | 08:42
01:59
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 29.05.2022 | 08:42
02:19
01:39
04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
Rusya'nın kontrolünü sağladığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentinden ilk kargo gemisi Rusya'nın Rostov kentine doğru yola çıktı.
Rusya, bu ayın başlarında 2 bin 400'den fazla Ukraynalı askerin Rus kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasında teslim olmasıyla Mariupol'un tam kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış ve geçtiğimiz hafta da limanın mayından temizlendiğini ve ticari gemilere yeniden açıldığını duyurmuştu.