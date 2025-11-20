NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59’un ilk test uçuşuna ait görüntüler yayınlandı | Video
20.11.2025 | 10:11
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sessiz süpersonik uçuşlar yapmak için geliştirilen X-59 araştırma uçağının 28 Ekim'de yapılan ilk test uçuşuna ait görüntüleri yayınladı.
PENCERESİZ KOKPİT DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde uçağın farklı tasarım özellikleri de dikkat çekti. Kokpitinde öne bakan bir pencere bulunmayan X-59'da pilotun, "Harici Görüş Sistemi" adı verilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve ekranlar aracılığıyla dışarıyı izlediği belirtildi. Ayrıca ses dalgalarını yerden yukarı yönlendirmek amacıyla motorun gövdenin üzerine monte edildiği görüldü.
"HAVACILIKTA DEVRİM"
NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, görüntüleri paylaşılan tarihi test uçuşu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "X-59 türünün ilk örneği ve Amerika'nın hem sessiz hem de her zamankinden daha hızlı ticari hava taşımacılığı hamlesinde büyük bir adım. Bu makine ile hava yolculuğunda devrim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
TAM KAPSAMLI SÜPERSONİK UÇUŞ TESTLERİNE GİRECEK
Bundan sonraki aşamada tam kapsamlı süpersonik uçuş testlerine girecek olan X-59'un, saatte yaklaşık bin 490 kilometre (925 mil) seyir hızına ve 16,7 kilometre irtifaya ulaşması hedefleniyor. ABD, X-59 ile ses hızını aşan hareketli cisimlerin çıkardığı ve süpersonik seyahatlerin önündeki en büyük engellerden biri olan ses patlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
02:17
Rusya'dan Ukrayna'ya 470 İHA ve 48 füzeli saldırı: 10 ölü | Video 19.11.2025 | 14:19
01:04
00:34
Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama | Video 18.11.2025 | 14:13
00:48
İngiltere'de kaçak atıklar 150 metrelik "çöp nehri" oluşturdu | Video 18.11.2025 | 13:04
04:53
03:31
00:34
04:03
00:20
00:16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: 32 ölü | Video 17.11.2025 | 08:58
00:14
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu | Video 17.11.2025 | 08:58
00:44
02:04
Meksika’da hükümet karşıtı protesto: 100’ü polis 120 yaralı | Video 16.11.2025 | 12:06
01:23
Japonya’daki Sakurajima Yanardağı’nda patlama | Video 16.11.2025 | 12:04
04:16
Claudia Fırtınası, Portekiz’de hortuma neden oldu: 1 ölü, 28 yaralı | Video 16.11.2025 | 08:39
34:46
Sudan'da yaşanan trajedi A Haber ekranlarında 15.11.2025 | 12:04
00:15
Paris’te alarm: Tren garında bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu 15.11.2025 | 10:08
00:09
Zelenskiy: "Rusya'daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu" 14.11.2025 | 15:20
02:03
Irak'taki genel seçimi Başbakan Muhammed es-Sudani kazandı | Video 13.11.2025 | 13:11