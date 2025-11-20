NASA’nın sessiz süpersonik uçağı X-59’un ilk test uçuşuna ait görüntüler yayınlandı | Video 20.11.2025 | 10:11 ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sessiz süpersonik uçuşlar yapmak için geliştirilen X-59 araştırma uçağının 28 Ekim'de yapılan ilk test uçuşuna ait görüntüleri yayınladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sessiz süpersonik uçuşlar yapmak için geliştirilen ve havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatması hedeflenen X-59 araştırma uçağının ilk test uçuşunu 28 Ekim'de başarıyla gerçekleştirdi. NASA'ya bağlı Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi ise günler sonra uçuşa ait görüntüleri yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, test pilotu Nils Larson yönetimindeki uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan ve NASA tarafından da kullanılan California'daki Plant 42 adlı uçak üretim tesisinin pistinden havalandığı ve Edwards Hava Üssü'ne başarılı bir şekilde döndüğü görüldü. Güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için saatte yaklaşık 370 kilometre (230 mil) hızla ve 3,6 kilometre irtifada seyreden uçağın, 67 dakika havada kaldığı bildirildi.Görüntülerde uçağın farklı tasarım özellikleri de dikkat çekti. Kokpitinde öne bakan bir pencere bulunmayan X-59'da pilotun, "Harici Görüş Sistemi" adı verilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve ekranlar aracılığıyla dışarıyı izlediği belirtildi. Ayrıca ses dalgalarını yerden yukarı yönlendirmek amacıyla motorun gövdenin üzerine monte edildiği görüldü.NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, görüntüleri paylaşılan tarihi test uçuşu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "X-59 türünün ilk örneği ve Amerika'nın hem sessiz hem de her zamankinden daha hızlı ticari hava taşımacılığı hamlesinde büyük bir adım. Bu makine ile hava yolculuğunda devrim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Bundan sonraki aşamada tam kapsamlı süpersonik uçuş testlerine girecek olan X-59'un, saatte yaklaşık bin 490 kilometre (925 mil) seyir hızına ve 16,7 kilometre irtifaya ulaşması hedefleniyor. ABD, X-59 ile ses hızını aşan hareketli cisimlerin çıkardığı ve süpersonik seyahatlerin önündeki en büyük engellerden biri olan ses patlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.