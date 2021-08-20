NATO'dan Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tahliyelere izin vermesi için Afganistan'a çağrıda bulunurken, müttefiklerden ise yakın koordinasyon içinde olmalarını talep etti. Afganistan'daki krizden önemli dersler alınması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Taliban verdiği sözleri tutmalı" dedi. 24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıldığını ve Türkiye'nin anahtar bir rol üstlendiğini dile getiren NATO Genel Sekreteri, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...