Video Dünya Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video
Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video

Nepal’de 6.4 büyüklüğünde deprem: 128 ölü | Video

04.11.2023 | 12:06

Nepal’in Jajarkot bölgesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu 128 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Nepal Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre Karnali eyaletine bağlı Jajarkot bölgesinde dün yerel saatle 23.47'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ramidanda köyü olan depremin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Dağlık bölgeyi vuran deprem heyelana yol açarken, yollar kapandı.

Polis Sözcüsü Kuber Kadayat, Jajarkot'ta 92, komşu Batı Rukum'da ise 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Jajarkot bölgesi yetkilisi Harish Chandra Sharma ise açıklamasında, "Yaralıların sayısı yüzlerce olabilir ve ölümler de artabilir. Çok sayıda ev çöktü, diğerlerinde de çatlaklar oluştu. Binlerce kişi bütün geceyi soğuk ve açık arazilerde geçirdi, çünkü artçı sarsıntılar vurduğunda hasarlı evlere giremeyecek kadar korktular. Ben de içeri giremedim" dedi. Polis memuru Namaraj Bhattarai, arama ve kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşabilmesi için yolları açması gerektiğini ifade etti.

BAŞBAKAN BÖLGEYE GİDİYOR
Nepal Başbakanlık Ofisi, Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını denetlemek üzere 16 kişilik bir askeri sağlık ekibiyle birlikte bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu.

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