Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 11.11.2025 | 16:15 Pakistan’ın başkenti İslamabad’da meydana gelen patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan basını, başkent İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu. Polis, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlamaya ilişkin yapılan incelemelerde, patlamanın intihar saldırısından kaynaklandığı belirtildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun, bu savaşı Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde ve Belucistan'ın ücra bölgelerinde yürüttüğünü düşünenler, bugün İslamabad bölge mahkemesinde meydana gelen intihar saldırısını bir uyarı olarak almalıdır. Bu ortamda, Kabil'in yöneticileriyle başarılı müzakereler yapılacağına dair büyük umutlar beslemek boşuna olacaktır" ifadelerini kullandı.

Afganistan yönetiminin savaşı İslamabad'a kadar taşıdığını öne süren Asif, "Bu saldırı, Kabil'in verdiği bir mesajdır ve Pakistan buna cevap verecek güce sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.