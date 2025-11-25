Pakistan'dan Afganistan'da eve bombalı saldırı: 10 ölü | Video
25.11.2025 | 12:22
Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'da sivil bir eve gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 9'u çocuk 10 kişinin öldüğünü açıkladı.
Saldırı, Pakistan'ın Peşaver kentinde Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha gerçekleştirilen saldırıdan bir gün sonra gerçekleştirildi.
Afganistan ve Pakistan güçleri Ekim ayından bu yana çatışıyor.
