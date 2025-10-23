Video Dünya Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video

Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video

23.10.2025 | 12:36

Rusya'nın Kopeysk kentindeki bir üretim tesisinde meydana gelen şiddetli patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler, patlamanın bir saldırıdan kaynaklanmadığını ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk kentindeki bir üretim tesisinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topu yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler yaptığı açıklamada, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Vali Teksler, tesiste incelemelerin sürdüğünü aktardı. Teksler, "Soruşturma devam ediyor ve facianın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılacak. Bunun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Teksler, can kayıpları nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bugün "yas günü" ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 03:50
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 11:07
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 05:31
Almanya Başbakanı Merz, partisinin genel merkezi önünde binlerce kişi tarafından protesto edildi | Video 22.10.2025 | 08:59
ABD Başkanı Trump: 1 Kasım itibarıyla Çin’e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak | Video 02:26
ABD Başkanı Trump: "1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak" | Video 22.10.2025 | 08:58
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 00:35
Motoru duran pervaneli uçak, ABD’de sahile acil iniş yaptı | Video 22.10.2025 | 08:37
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail’de | Video 02:38
ABD Başkan Yardımcısı Vance İsrail'de | Video 21.10.2025 | 15:35
Gazze’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 02:10
Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti | Video 21.10.2025 | 14:33
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 02:09
Letonya merkezli siber suç şebekesine uluslararası polis operasyonu | Video 21.10.2025 | 09:23
İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a mesaj: İran’ın nükleer gücünü yok ettiğini sanmaya devam et | Video 03:11
İran Dini Lideri Hamaney'den Trump'a mesaj: "İran'ın nükleer gücünü yok ettiğini sanmaya devam et" | Video 20.10.2025 | 16:27
Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi | Video 00:19
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi | Video 20.10.2025 | 09:00
Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 00:26
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde soygun! 9 parça mücevher çalındı | Video 19.10.2025 | 15:03
Ukrayna, Rusya’da gaz tesisine saldırdı | Video 02:41
Ukrayna, Rusya'da gaz tesisine saldırdı | Video 19.10.2025 | 15:02
ABD’den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:30
ABD'den Karayiplerde uyuşturucu yüklü denizaltına operasyon: 2 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2025 | 08:53
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 00:51
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 18.10.2025 | 16:47
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 00:41
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 17.10.2025 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY