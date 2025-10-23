Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video
23.10.2025 | 12:36
Rusya'nın Kopeysk kentindeki bir üretim tesisinde meydana gelen şiddetli patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler, patlamanın bir saldırıdan kaynaklanmadığını ifade etti.
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
