Video Dünya Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video

Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video

07.09.2025 | 08:41

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerin ardından, göstericilere destek veren Avrupa Yeşiller Partisi heyetine, "Ülkemizi yıkmaya gelen Avrupalı aşağılıklar, gidin kendi ülkenizi yıkın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde erken seçim ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını talep eden göstericilere polis müdahale etti. Polis, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı. Büyük kısmını öğrencilerin oluşturduğu göstericiler, 10 gündür polis kontrolünde tutulan Novi Sad Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne yürüdü. Felsefe Fakültesi önünde polis güçleri ve göstericiler arasında çıkan olaylarda 11 polisin yaralandığı açıklandı. Yaralanan göstericilerin sayısı açıklanmadı.

"DEVLET KURUMLARININ YIKILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiği basın toplantısında, göstericileri Sırbistan'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit etmekle suçladı. Vucic, göstericilerin Novi Sad'daki üniversite yerleşkesini işgal etmeye çalıştığını ve çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını açıklarken, "Devlet kurumlarının yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Sırbistan güçlü ve sorumlu bir devlettir" ifadelerini kullandı.
Sırbistan'daki hükümet karşıtı gösterilerin arkasında yabancı istihbarat servislerinin bulunduğunu savunan Vucic, yarın ülke genelinde hükümet yanlısı mitingler gerçekleştirileceğini duyurdu.

"AŞAĞILIKLAR, GİDİN KENDİ ÜLKENİZİ YIKIN"
Vucic açıklamasında, Sırbistan'daki temasları sırasında göstericilere destek veren Avrupa Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Vula Tsetsi ve aynı partiden Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Rasmus Nordqvist'e sert tepki gösterdi. Vucic, "Polis, 12 dakika boyunca piroteknik malzemeler, sopalar ve taşlarla kendilerine saldırılmasına tahammül etti. Ancak sonrasında karşılık verdi. Şimdi bu Avrupa Birliği (AB) çetesine soruyorum. Şimdi bunlara barışçıl göstericiler mi diyeceksiniz? Yüzleri maskeli ve kask giyen barışçıl gösterici olur mu? Bunlara yardım eden ve ülkemizi yıkmaya gelen Avrupalı aşağılıklar, gidin kendi ülkenizi yıkın. Sırbistan'ı yıkmayın" dedi.

"SIRBİSTAN YASALARI ÇERÇEVESİNDE YARGILANACAKLAR"
Vucic, "Novi Sad'daki şiddeti desteklemeye gelenler, en adi aşağılıklardı. Onlara, Sırbistan yasaları çerçevesinde yargılanacaklarını söylemek zorundayım. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI BRNABİC DE AP ÜYELERİNİ SUÇLADI
Sırbistan Parlamento Başkanı Ana Brnabic ise AP üyelerini Sırbistan'da sadece göstericilere destek vermekle kalmayıp aynı zamanda yasa dışı eylemlerde bizzat yer almakla suçladı.

PROTESTOLAR TREN İSTASYONU FACİASI İLE BAŞLAMIŞTI
Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajedinin hükümetin altyapı projelerinde yolsuzluk yapması nedeniyle ortaya çıktığını savunan göstericiler, ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerini gerçekleştirmişti. Gösteriler, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'in istifasına ve Sırp hükümetinin düşmesine neden olmuş fakat Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa taleplerini reddederek görevde kalmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 02:34
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 07.09.2025 | 08:41
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 00:42
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 06.09.2025 | 15:03
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 02:01
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 04.09.2025 | 16:24
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 00:13
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 04.09.2025 | 13:48
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 04:39
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 01.09.2025 | 12:19
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01:15
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01.09.2025 | 09:03
New York’ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında intihar iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 05:47
New York'ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında "intihar" iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2025 | 14:09
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 00:23
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 31.08.2025 | 08:50
İşgalci İsrail askerleri Kassam’ın pususuna düştü! | Video 01:15
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video 30.08.2025 | 11:49
Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY