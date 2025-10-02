Video Dünya SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video

SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video

02.10.2025 | 09:14

Son dakika haberi: Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Mikeno gemisi Gazze kara sularına ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 11:43
SON DAKİKA: Mikeno ablukayı deldi, Gazze kara sularına ulaştı! | Video 02.10.2025 | 09:14
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 08:34
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 02.10.2025 | 08:48
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 01:43
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:38
TikTok’ta patlayan kalp krizi tehlikesi: Kafein poşetleri trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 00:16
TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 02.10.2025 | 08:51
Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber’de açıkladı: İletişim araçlarımıza dijital saldırı var! | Video 09:33
Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber'de açıkladı: "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var!" | Video 01.10.2025 | 16:33
Küresel Sumud Filosu: İsrail’in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik | Video 01:10
Küresel Sumud Filosu: "İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik" | Video 01.10.2025 | 13:19
Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01:30
Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01.10.2025 | 12:07
Filipinler’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01:37
Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01.10.2025 | 10:47
SON DAKİKA: ’Sumud Filosu’ Gazze’ye çok yaklaştı! | Video 14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
Küresel Sumud Filosu’nun 3 gün içinde Gazze’ye ulaşması bekleniyor | Video 01:31
Küresel Sumud Filosu'nun 3 gün içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor | Video 01.10.2025 | 08:59
Pakistan’da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 00:41
Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 30.09.2025 | 15:39
Almanya Başbakanı Merz: Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat | Video 06:03
Almanya Başbakanı Merz: "Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat" | Video 30.09.2025 | 12:39
Vietnam’ı vuran Bualoi Tayfunu’nda can kaybı 19’a yükseldi | Video 02:17
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39
Endonezya’da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 02:44
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 30.09.2025 | 12:39
Netanyahu, Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’nı kabul etti | Video 06:59
Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti | Video 30.09.2025 | 08:58
Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız | Video 07:56
Polonya Başbakanı Tusk: "Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız" | Video 29.09.2025 | 15:53
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber’de anlattı | Video 08:49
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video 29.09.2025 | 15:21
Bualoi tayfunu Vietnam’a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 00:37
Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 29.09.2025 | 14:07
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 01:25
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 28.09.2025 | 08:40
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 01:59
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 28.09.2025 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY