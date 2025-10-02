Video Dünya Soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'na telsizdeki tehditleri ortaya çıktı | Video
02.10.2025 | 10:12

İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahale gerçekleştirdi. soykırımcı İsrail askerleri, filodaki 28'i Türk toplam 201 aktivisti zorla gözaltına aldı.

