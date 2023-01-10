Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:50
SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı | Video 10.01.2023 | 12:24
01:43
00:39
Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 09.01.2023 | 15:04
01:10
Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı | Video 08.01.2023 | 15:06
00:58
Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video 06.01.2023 | 15:56
00:43
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama | Video 06.01.2023 | 12:28
05:42
03:07
01:43
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 06.01.2023 | 08:36
02:37
00:34
Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video 05.01.2023 | 15:12
04:00
01:27
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 12:24
00:16
00:15
Sel sularında sörf yaptı | Video 05.01.2023 | 10:49
06:33
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video 05.01.2023 | 08:56
00:16
Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 05.01.2023 | 10:22
00:48
İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 08:48
00:43
ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video 04.01.2023 | 13:23
01:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 08:55
Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderdi.
SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık'ta OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.