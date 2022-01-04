Video Dünya Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına Esat'a ait Rus yapımı kargo uçağı indi | Video
Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına Esat'a ait Rus yapımı kargo uçağı indi | Video

Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına Esat'a ait Rus yapımı kargo uçağı indi | Video

04.01.2022 | 14:59

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Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına Esat'a ait Rus yapımı kargo uçağı inerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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