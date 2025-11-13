Video Dünya Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video

Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video

13.11.2025 | 09:09

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesi sırasında Suriyeli lider ile eşine kendi markası olan "Victory 45-47" parfüm hediye ederken, iki lider arasındaki esprili sohbet gündem oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırladığı Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesindeki yaşanan samimi anlar, sosyal medyada gündem oldu. ABD Başkanı Trump'ın görüşmede kendi markası olan "Victory 45-47" parfümü, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye sıktığı ve ardından hediye olarak takdim ettiği ortaya çıktı.

Şişesinin üzerinde kendisini temsil eden altın renkli bir heykel ve küçük kaidesinde de "Donald Trump" imzası bulunan 249 dolarlık satış fiyatı olan "Victory 45-47" marka parfümü "En güzel koku" olarak takdim eden Trump, "Bunu siz alın, diğeri de eşiniz için" dedi.

Trump, bu ifadelerinin ardından Suriyeli lidere "Kaç eşiniz var?" diye sordu. Eş-Şara bu soruya gülerek, "Bir" cevabını verdi. Bunun üzerine Trump, eş-Şara'ya "Söz konusu siz olduğunuzda bunu bilemezdim, öyle değil mi?" diyerek şakalaştı.

Trump, görüşme sırasında Suriyeli lideri "çok güçlü bir lider" ve "zorlu adam" şeklinde överek, "Kendisi oldukça zorlu bir yerden geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, daha sonra kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile birlikte fotoğrafını da paylaşmıştı.

ABD, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye hükümetine yönelik yaptırımları kaldırmış ve yıllar süren izolasyonun ardından ABD'nin Suriye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 00:52
Trump ile Suriye Devlet Başkanı eş-Şara arasında esprili sohbet | Video 13.11.2025 | 09:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 04:25
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Filistin Devlet Başkanı Abbas bir araya geldi | Video 12.11.2025 | 08:44
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 01:00
Pakistan’da patlama: 12 ölü, 27 yaralı | Video 11.11.2025 | 16:15
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 01:59
Hindistan’daki patlamada can kaybı 13’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 13:46
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 01:10
Filipinler’i vuran Fung-wong Süper Tayfunu’nda ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Güney Kore’de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 00:35
Güney Kore'de çökme yaşanan termik santralde 2 kazan kulesi patlayıcı ile yıkıldı | Video 11.11.2025 | 11:13
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 00:41
Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 11.11.2025 | 08:50
Filipinler’i vuran Süper Tayfun’da can kaybı 4’e yükseldi | Video 04:11
Filipinler'i vuran Süper Tayfun'da can kaybı 4'e yükseldi | Video 10.11.2025 | 16:15
ABD’nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington’da komutanlarla basketbol oynadı | Video 00:19
ABD'nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington'da komutanlarla basketbol oynadı | Video 09.11.2025 | 13:28
Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı | Video 03:01
Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı | Video 09.11.2025 | 09:11
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 02:30
Brezilya’nın Parana eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü, 437 yaralı | Video 09.11.2025 | 09:11
Endonezya’da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 01:02
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı | Video 07.11.2025 | 13:59
ABD’de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:15
ABD'de 12 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 16:27
Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu’nda ölü sayısı 114’e yükseldi | Video 00:52
Filipinler'i vuran Kalmaegi Tayfunu'nda ölü sayısı 114'e yükseldi | Video 06.11.2025 | 13:44
Azerbaycan’da Karabağ zaferinin 5. yılında askeri bandolardan geçit töreni | Video 05:03
Azerbaycan’da Karabağ zaferinin 5. yılında askeri bandolardan geçit töreni | Video 06.11.2025 | 13:44
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir aktör | Video 02:27
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Türkiye, AB için kilit bir ortak ve önemli bir aktör" | Video 06.11.2025 | 08:49
Atlas Okyanusu’nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi | Video 00:27
Atlas Okyanusu'nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi | Video 05.11.2025 | 13:40
Bosna Hersek’teki huzurevi yangınında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 00:11
Bosna Hersek'teki huzurevi yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi | Video 05.11.2025 | 13:40
Atlas Okyanusu’nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı | Video 00:27
Atlas Okyanusu'nda 1,7 tonluk kokain taşıyan yarı-denizaltı ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı | Video 05.11.2025 | 12:36
ABD’den Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 00:18
ABD’den Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 05.11.2025 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY