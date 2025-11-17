Ukrayna ile Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzalandı | Video 17.11.2025 | 08:58 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Atina'ya düzenlediği resmi ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinde Yunanistan'ın Ukrayna'ya doğalgaz tedarikine ilişkin niyet mektubu imzalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesi ile Yunanistan arasındaki enerji tedarikine ilişkin görüşmeler kapsamında Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy, başkent Atina'daki temaslarında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miçotakis ile görüşmesinde Yunanistan'dan Ukrayna'ya doğalgaz tedarik edilmesine ilişkin niyet mektubu imzalandığını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesindeki doğalgaz üretim tesislerinin ve termik santrallerinin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatan Zelenskiy, söz konusu gelişmenin Ukrayna'nın kış mevsimindeki doğalgaz arzını güvence altına almak için hazırlanan geniş enerji paketinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Zelenskiy, Yunanistan ile varılan anlaşma kapsamında doğalgaz tedarikinin Ocak ayında başlayacağını açıklarken ayrıca uzun vadeli anlaşmalarda da mutabakata varıldığını belirtti.

ZELENSKİY-TASULAS TEMASLARI

Tasulas ile temaslarına da değinen Zelenskiy, görüşme sırasında çeşitli ortak projeler, diplomatik çabalar, Yunan şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasına ilişkin başlıklar değinildiğini belirtti. Zelenskiy, "Görüşmede Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılmasına ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri getirilmesine ilişkin ortak çalışmalardan da bahsettik" dedi.

"Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz"

Zelenskiy, görüşmeleri öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada, Yunanistan'la anlaşmaya hazırlanıldığını ve doğalgaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu belirtmişti. Zelenskiy, "Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euroyu karşılayacağız. Ukrayna Hükümeti ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı. Avrupa'daki ortaklarımız, Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç yardım ediyor ve Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor. Tam finansman sağlanacak. Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.