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OTOMATİK OYNAT
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Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 04.05.2022 | 08:46
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Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
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Rusya Ukrayna’da kömür fabrikasını vurdu: 10 ölü, 15 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
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Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi | Video 03.05.2022 | 14:48
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Nükleer savaş kapıda mı? Putin'in "Kıyamet uçağı" Rusya semalarında | Video 03.05.2022 | 14:30
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Ukrayna Rus ordusuna ait tankları top atışlarıyla vurdu | Video 03.05.2022 | 13:18
01:02
Rusya’da matbaa deposunda yangın | Video 03.05.2022 | 12:34
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Pakistan'da binlerce kişi bayram namazı kıldı | Video 03.05.2022 | 11:05
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Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor | Video 03.05.2022 | 10:05
01:17
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü | Video 03.05.2022 | 08:41
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Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı Resepsiyonu | Video 03.05.2022 | 08:41
00:29
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video 03.05.2022 | 08:41
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Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video 02.05.2022 | 16:58
05:14
Londra’da yüzlerce Müslüman bayram namazında buluştu | Video 02.05.2022 | 14:12
03:36
Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video 02.05.2022 | 14:13
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Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 02.05.2022 | 12:54
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Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02.05.2022 | 12:12
Ukrayna’nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.