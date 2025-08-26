Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video
Vietnam’da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Vietnam Ulusal Hava Durumu Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Vietnam'ın kuzey orta kıyısında karaya çıkan Kajiki Tayfunu, bu sabah Laos'a doğru ilerleyerek, tropikal fırtına seviyesine düştü. Ajans, Kuzey Vietnam'ın çeşitli bölgelerinde yağmurun devam edeceği ve bunun da ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
