Yunanistan'ın yeni oyunu: İşkence timi! Göçmenlere yapılan zulmün perde arkası | Video

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Türkiye'nin Yunan karasularına girdiği ve göçmenlerin kurtarılmasının üzerine engel koyulduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'den buna jet yanıt gelirken Yunanistan'ın göçmen oyunu bir kez daha deşifre oldu.