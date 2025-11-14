Zelenskiy: "Rusya'daki hedefler gece boyu Uzun Neptün füzeleriyle vuruldu"

14.11.2025 | 15:20

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlerinin gece boyunca Rusya'daki hedeflere karşı Ukrayna'ya ait uzun menzilli "Uzun Neptün" seyir füzeleri kullandığını ve bu tür saldırıların giderek daha başarılı hale geldiğini ifade etti.