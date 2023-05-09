Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: "Tarihin en yüksek artışı olacak" | Video

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zam için Temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışının yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.