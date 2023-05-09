Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: "Tarihin en yüksek artışı olacak" | Video
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zam için Temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışının yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:15
02:43
08:36
08:36
03:23
01:29
02:40
04:56
04:39
EYT'lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video 08.05.2023 | 09:48
04:54
Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video 08.05.2023 | 09:32
01:50
12:11
Bakan Kurum: "Zonguldak’ımıza bin 650 konut inşa ediyoruz’" | Video 07.05.2023 | 08:35
02:22
02:22
03:46
Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video 05.05.2023 | 15:08
04:35
02:14
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? | Video 05.05.2023 | 09:54
02:53
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yaz aylarında düşüş hızlanacak 04.05.2023 | 15:30
04:02