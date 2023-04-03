Dolar endeksinde teknik seviyeler neler? Paksoy: Dolar endeksinde hala trend yukarı

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da dolar endeksini değerlendirdi. Fed'in faizi 5-5,25 seviyesine getirip orda tutmasının bile doları güçlü kılacağını ifade eden uzman isim, "Dolar endeksinde bana göre hala trend yukarı" dedi.