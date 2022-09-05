Video Ekonomi Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! 10 bin lira ek gelir fırsatı | Video
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! 10 bin lira ek gelir fırsatı | Video

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! 10 bin lira ek gelir fırsatı | Video

05.09.2022 | 13:34

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Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! 10 bin lira ek gelir fırsatı | Video 00:41
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Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında da sürüyor. Hedeflediği müşteri sayısına ulaşılması nedeniyle bazı bankalar emekli promosyonu için rakamı aşağı çekerken, bazı bankalarda ödemeleri artırdı. Emekli promosyonu ek ödemelerle 10 bin TL'yi buluyor. Öte yandan kamu bankaları da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için promosyon çalışmaları yapıyor. Peki emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka en güncel promosyon listesi.

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