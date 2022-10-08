Ocak 2023 emekli ve memur zammı için bu rakamlara dikkat! Tek tablo 4 hesap | Video

Emekli ve memur maaşları Ocak zammı ile beraber artacak. Memur zammı için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı etkili olacakken, emekli zammı için ise doğrudan 6 aylık enflasyon rakamları etkili olacak. Peki emekli ve memur Ocak 2023 zam oranı ne kadar olacak? En çok merak edilen 4 hesap tek tabloda!