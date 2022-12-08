TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: "Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli" | Video
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı dün gerçekleşti. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ asgari ücret konusunda basın toplantısı düzenledi. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Çalışma hayatında elmanın bir yarısı işçi iken diğer yarısı işverendir. Asgari ücretle çalışanların sayısı düşürülmeli. Ücretli çalışanların vergi kayıpları önlenmelidir" dedi.