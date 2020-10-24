Video Ekonomi Türkiye’nin IMF ile mücadelesi! Yerli ve milli ekonomiye böyle geçildi | Video

Türkiye’nin IMF ile mücadelesi! Yerli ve milli ekonomiye böyle geçildi | Video

Türkiye’nin IMF ile mücadelesi! Yerli ve milli ekonomiye böyle geçildi | Video
24.10.2020 | 20:37

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14 Mayıs 2013’de Türkiye’nin IMF ile yolculuğu sona erdi. Anımsanmayan veya anımsanmak istemeyen IMF yolculuğu, Türkiye’nin belini iyiden iyiye bükmüş ve ekonomik buhranı tahammül edilemez noktaya getirmişti. Öyle ki 6 Temmuz 1999’da Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihara kalkışmıştı. Peki, Türkiye’nin IMF ile yolculuğunda neler yaşandı? Başkan Erdoğan öncülüğünde yerli ve milli ekonominin inşası nasıl başladı? Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine Batılı güçler nasıl müdahale etmek istedi? İşte yeni Türkiye’nin Batı’nın tahakkümüne meydan okuma serüveni…

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