Ben Bu Cihana Sığmazam 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | Video

atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımdaki bol aksiyon sahneleri Hollywood yapımlarını aratmadı. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluşturduğu dizi, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun iddialı dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı aksiyon ve macera severleri ekran başına kilitledi. Öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicileri heyecanlandırdı. Yayınlanan tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi. Güzel Adamlar Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.