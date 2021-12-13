13 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 13 Aralık'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahettin Koca yaptığı açıklamadai "Fark nedir? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...