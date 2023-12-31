Video Haber 20 ilde "Kalkan-5" operasyonu | Video
20 ilde

20 ilde "Kalkan-5" operasyonu | Video

31.12.2023 | 13:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-5" Operasyonlarında 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekiplerini tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalanarak 5'inin tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımda, başta İstanbul'un farklı yerlerinde olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası ve 156 uzman personel olmak üzere Türkiye genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracı ve 291 uzman personelle 24 saat boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurguladı.

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