29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde son 10 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını, 39’unun ise tutuklandığını açıkladı.
