6 Milyon liralık kaçak ilaç getirmişler! Kahire’den gelen uçakta kaçan korona ilacı çıktı | Video
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Mısır’ın başkenti Kahire’den İstanbul Havalimanı'na gelen uçakla 6 milyon lira değerinde kaçak korona ve kanser ilacı getiren 4 kişi gözaltına alındı. Havalimanı Şube Müdürlüğü Ekipleri piyasa değeri 6 milyon lira olan ilaçlara el koydu.