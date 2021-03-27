Video Haber 6 Milyon liralık kaçak ilaç getirmişler! Kahire’den gelen uçakta kaçan korona ilacı çıktı | Video

6 Milyon liralık kaçak ilaç getirmişler! Kahire’den gelen uçakta kaçan korona ilacı çıktı | Video

6 Milyon liralık kaçak ilaç getirmişler! Kahire’den gelen uçakta kaçan korona ilacı çıktı | Video
27.03.2021 | 00:23

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Mısır’ın başkenti Kahire’den İstanbul Havalimanı'na gelen uçakla 6 milyon lira değerinde kaçak korona ve kanser ilacı getiren 4 kişi gözaltına alındı. Havalimanı Şube Müdürlüğü Ekipleri piyasa değeri 6 milyon lira olan ilaçlara el koydu.

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