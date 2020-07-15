Video Haber 60 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıda bulunurken böyle görüntülendi, gözaltına alındı | Video

60 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıda bulunurken böyle görüntülendi, gözaltına alındı | Video

60 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıda bulunurken böyle görüntülendi, gözaltına alındı | Video
15.07.2020 | 13:19

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen M.F. (60), gözaltına alındı. İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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