81 ilde 250 milyondan fazla fidan toprakla buluşuyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son 19 yılda önceki 57 yılın 1.5 katına uluşarak 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk." dedi. Erdoğan 84 milyon vatandaş için 3'er fidan dikileceğini toplamda 252 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade etti. Erdoğan, "Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür. Hedefimiz 2023'ün sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmak." dedi.