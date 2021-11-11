Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:35
81 ilde 250 milyondan fazla fidan toprakla buluşuyor | Video 11.11.2021 | 15:17
15:54
03:13
Mehmet Barlas | Yalancılar, küfürbazlar ve PKK’cılar için 11.11.2021 | 14:54
00:30
Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
03:14
İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'a operasyon | Video 11.11.2021 | 09:20
09:54
01:12
Bosnalı siyasetçi Komsic'ten Sırp muhabire soykırım tepkisi | Video 10.11.2021 | 23:22
01:06
02:16
Son dakika: Azerbaycan Tezkeresi Meclis'ten geçti | Video 10.11.2021 | 20:30
01:15
07:40
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
02:10
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nu kabul etti | Video 10.11.2021 | 18:16
03:25
Hilal Kaplan | MERAL BACI’ya bir hatırlatma 10.11.2021 | 17:46
01:29
01:14
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kazımi'ye 'Geçmiş olsun' mektubu 10.11.2021 | 17:05
02:39
Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
03:10
Mehmet Barlas | Hainleri de besliyoruz 10.11.2021 | 15:33
01:30
02:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son 19 yılda önceki 57 yılın 1.5 katına uluşarak 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk." dedi. Erdoğan 84 milyon vatandaş için 3'er fidan dikileceğini toplamda 252 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade etti. Erdoğan, "Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüdür. Hedefimiz 2023'ün sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara çıkarmak." dedi.