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ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 28.09.2022 | 23:07
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Sultanbeyli’de 4 katlı fabrika alev alev yanıyor | Video 28.09.2022 | 18:22
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Bakan Koca, Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuştu | Video 28.09.2022 | 14:43
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ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından sahneden inmek isterken yolunu şaşırdı. Hareketleri nedeniyle sosyal medyada gündem olan Biden'ın "yine kafasının karıştığı" iddia edildi.