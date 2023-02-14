Adana'da yıkılan 11 binanın 15 müteahhit ve mühendisine gözaltı | Video
Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhiti ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen Adana'da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'Olası kastla yaralama ve öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve aralarında yıkılan 11 binanın müteahhitleri, inşaat mühendisleri, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
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