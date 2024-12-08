Video Haber AHABER Esad'ın Sarayı'na girdi | VİDEO HABER
AHABER Esad'ın Sarayı'na girdi | VİDEO HABER

AHABER Esad'ın Sarayı'na girdi | VİDEO HABER

08.12.2024 | 17:15

Suriye'de Esad rejimi çöktü. 61 yıllık kanlı iktidar son buldu. AHaber devrik lider Esad'ın Sarayı'na girdi. İşte çok özel görüntüler...

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