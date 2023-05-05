AK Parti, Büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi yayınladı | Video 05.05.2023 | 10:12 AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi’ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı. İstanbul’un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray’a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Yüzyılın Mitingi' hedefiyle gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Milyonlara ev sahipliği yapacak miting alanında hummalı çalışma sürerken vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi için ulaşım rehberi yayınlandı.

OTOBÜS

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

MARMARAY

Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

METRO

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.