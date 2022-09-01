AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

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AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidiyle taciz etmesine değinen Çelik, "Haddini aşmasının ötesinde NATO birliklerine yönelik düşmanca bir yaklamışdır." dedi.