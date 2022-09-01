Video Haber AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video
AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

01.09.2022 | 19:35

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AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidiyle taciz etmesine değinen Çelik, "Haddini aşmasının ötesinde NATO birliklerine yönelik düşmanca bir yaklamışdır." dedi.

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