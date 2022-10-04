Video Haber AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiştir" | Video
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na:

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiştir" | Video

04.10.2022 | 16:57

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu’na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah’a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar bu meseleyi kökünden çözdü." ifadelerini kullandı.

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