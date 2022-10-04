AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiştir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
03:32
03:36
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun kaynağı Kandil 04.10.2022 | 15:56
04:09
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu - Akşener anlaştı mı? 04.10.2022 | 15:21
01:29
46:16
05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
05:12
Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonları açıklaması | Video 04.10.2022 | 08:56
01:22
İstanbul’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı | Video 04.10.2022 | 08:55
01:49
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın paniği! | Video 03.10.2022 | 22:33
01:29
05:41
İki köpeğin saldırdığı anne-kız ucuz kurtuldu | Video 03.10.2022 | 21:23
00:54
Somali’de çifte intihar saldırısında en az 12 kişi öldü | Video 03.10.2022 | 20:37
00:10
37:48
AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video 03.10.2022 | 19:06
04:18
00:33
Çağlayan adliyesinde intihar girişimi | Video 03.10.2022 | 17:55
15:26
Bakan Çavuşoğlu: "Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız" | Video 03.10.2022 | 16:37
02:23
Hilal Kaplan | Türkiye, sırtını Batı'ya mı dönüyor? 03.10.2022 | 16:31
03:15
Mehmet Barlas | Sabiha Gökçen'den 6'lı masaya önemli mesaj 03.10.2022 | 15:54
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu’na hatırlatmak isteriz ki ortada Allah’a çok şükür kılık kıyafet ile ilgili başörtüsü ile ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar bu meseleyi kökünden çözdü." ifadelerini kullandı.