Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti! İbrahim Kalın: "Çok önemli duayen isimlerden birisiydi" | Video
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Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında “Her zaman gönlünde kalbinde aklında varlığında ruhunda yaşadığı ebediyet alemine göçmüş oldu. Kendisi hem Türk siyasetinin hem Türk medyasının çok önemli duayen isimlerinden birisiydi. Milli Görüş Hareketi içerisinde çok önemli görevler üstlenmişti.” ifadelerini kullandı..