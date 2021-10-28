Aksaray’da Kore-Türk Tarih Semineri düzenlendi | Video

Kore Cumhuriyetinin Türkiye Büyükelçiliği tarafından Aksaray’da Kore-Türk Tarih Semineri düzenlendi.

Sultanhanı Kervansarayında ortaokul-lise tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde konuşan Kore Büyükelçisi Won Ik Lee ; Kore ve Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi bağları olduğunu belirterek özellikle Kore gazilerinin Kore savaşında gösterdiği fedakârlıklarının, Kore'nin bugünkü kayda değer ekonomik kalkınmasının ve refahının temelini oluşturduğunu bu yüzden Kore halkının Türk Milletine her zaman minnet duyduğunu söyledi.

Kore Büyükelçiliği, Aksaray Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanhanı Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen seminer programına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, ortaokul-lise tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri katıldı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Keehoung Park konuşmacı olarak katıldığı seminer programı saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

KORE- TÜRKİYE DOSTLUĞU HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Türk-Kore ilişkilerini anlatan video gösteriminin ardından bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu; 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkan 1.Türk Tugayının Pusan Limanı'na ulaşması ile başlayan Türkiye - Güney Kore dostluğunun 71. yılında olduğunu söyledi.

Yıllar içinde iki ülke ilişkilerinin her geçen gün derinleşen diplomatik ve ekonomik işbirliğine de dönüştüğünü belirten Vali Aydoğdu; "Yaklaşık 22 bin Mehmetçik ile katılıp 900 şehit verdiğimiz savaşta, tarihe mal olmuş bir kahramanlık, filmlere konu olmuş bir vefa ve asırlarca sürecek bir dostluk Kore-Türkiye arasında başlamıştır. Sultanhanı İlçemizde yaklaşık 100 tarih öğretmenimiz var. Türk kültürünü Kore kültürünü tarih öğretmenlerimizle müzakere yaptık. Güney Kore'nin tarihi sürecini ecdadımızla olan dostluklarımızı dinledik. Bundan sonraki süreçte Güney Kore ile Türkiye yine Türkiye özelinde Aksaray ili ile neler yapabiliriz, dostluklarımızı daha nasıl geliştirebiliriz onunla ilgili müzakerede bulunduk 'dedi.

BÜYÜKELÇİ LEE: 'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ SONSUZ GELİŞME POTANSİYELİNE SAHİP'

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee ise yaptığı açıklamasında Kore ve Türkiye arasında özel bağlar bulunduğunu iki ülke arasındaki ilişkilerin 2012 yılında stratejik ortaklığa yükseltildiğini söyledi.

İkili ticaret hacminin 7 milyar dolara bulduğunu Türkiye'de yaklaşık 180 Koreli şirketin Türkiye'nin ihracatını teşvik ettiğini kaydeden Lee; "Türkiye'nin zengin kültürel mirası, yılda yaklaşık 200 bin Koreli Turistin kalbine dokunuyor ve Türkiye'nin gençleri K-Culture aracılığı ile Kore ile yeni bir kardeşlik bağı kurmaktadır. Kore ve Türkiye arasındaki ilişki şu ana kadar müthiş başarılar elde etmiştir. İki ülke arasındaki ilişki sonsuz bir gelişme potansiyeline sahiptir. "dedi.

Düzenledikleri seminer ile öğretmenlere Kore'yi daha iyi anlatmak istediklerini belirten Lee, "Türk öğretmenlerimiz Kore ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden keşfederek Türkiye'nin geleceğine yön verecek öğrencilerine derslerinde Kore'yi anlatmalarını böylece Türkiye Kore ilişkilerine katkıda bulunabilecek bir insan olarak büyümelerini ümit ediyorum 'dedi.

Konuşmaların ardından Kore geleneksel dansları gösterisi ve Türk Halk Oyunları gösterisi sunumu yapıldı. Daha sonra Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Keehoung tarafından Kore'nin tarihi ve Türk-Kore kardeşliği ve işbirliği ile tarihsel süreci anlatıldı.