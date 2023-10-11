Ankara Halk Ekmek'teki 'bakterili ekmek' skandalında yeni perde! Unlar fabrikaya böyle taşınmış | Video
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek Fabrikası’ndaki ekmeklerin ROPE (Sünme) bakterili olduğu belirlendi. Sağlık skandalını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, laboratuvar raporlarıyla belgeledi. Bakterili unları adım adım takip etti. Unların ASKİ deposundan çıkartılıp çürük ve paslı kamyonla her gün fabrikaya getirildiği belirlendi.
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