Video Haber Ankara’da arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Ankara’da arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Ankara’da arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

31.01.2024 | 20:13

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde park halinde bulunan aracın camını kırarak tablet çalan kişiler yakalandı.

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