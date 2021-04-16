Aşı olmayan kadını Bakan Koca ikna etti | Video
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Ankara’da yaşayan İrem Sezgin, Twitter’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. “Annem öğretmen ama aşı olmak istemiyor, inat ediyor” dedi. Bunun üzerine Koca, kadınla tefonda görüşerek aşı olmaya ikna etti. O anlar böyle görüntülendi…
Ankara'da yaşayan İrem Sezgin, Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. "Annem öğretmen ama aşı olmak istemiyor, inat ediyor" dedi. Bunun üzerine Koca, kadınla tefonda görüşerek aşı olmaya ikna etti. O anlar böyle görüntülendi…