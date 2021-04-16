Video Haber Aşı olmayan kadını Bakan Koca ikna etti | Video

Aşı olmayan kadını Bakan Koca ikna etti | Video

Aşı olmayan kadını Bakan Koca ikna etti | Video
16.04.2021 | 10:17

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Ankara’da yaşayan İrem Sezgin, Twitter’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. “Annem öğretmen ama aşı olmak istemiyor, inat ediyor” dedi. Bunun üzerine Koca, kadınla tefonda görüşerek aşı olmaya ikna etti. O anlar böyle görüntülendi…

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Ankara'da yaşayan İrem Sezgin, Twitter'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. "Annem öğretmen ama aşı olmak istemiyor, inat ediyor" dedi. Bunun üzerine Koca, kadınla tefonda görüşerek aşı olmaya ikna etti. O anlar böyle görüntülendi…

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