Aslı Baykal'ın açıklamaları ne anlama geliyor? CHP'li Sevigen'den A Haber'de flaş sözler: Altılı masadan bir hayır gelmez | Video

23. dönem CHP Milletvekili ve CHP'nin Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, A Haber ekranında CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın "Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Sevigen, "Aslı Hanım, 'Bu altılı masadan bir hayır gelmez, bu altılı masadan bir şey olmaz' demek istiyor." ifadelerini kullandı.