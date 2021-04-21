Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! Gazeteci Ömer Aydın A haber’de değerlendirdi | Video

Avrupa Süper Ligi'nde son dakika... Real Madrid, Barcelona, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter tarafından kurulan ve dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitmek üzere... Dünyanın dört bir yanından Avrupa Süper Ligi ile ilgili olarak istifa ve ayrılık iddiaları geliyor. Yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını Gazeteci Ömer Aydın A haber’de değerlendirdi...