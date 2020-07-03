Aydın'da sıcaktan bunalan sokak köpeğinin gülümseten havuz keyfi kamerada | Video

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sıcak havalar insanlar gibi hayvanları da bunalttı. Atatürk Kent Meydanı’nda, sıcaktan bunalan bir köpeğin havuz başında keyifli bir şekilde uyuyarak serinlemesi görenleri gülümsetti.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın'da etkili olmaya devam ediyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlar gibi hayvanları da bunalttı. Sıcaktan bunalan bir köpek Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan gösteri havuzunun kenarına uzanarak serinlemeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden havuz başında serinleyen sevimli köpek, zaman zaman gözlerini kapatarak uyudu. Köpeğin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Köpeğin havuzda serinlediği anlar vatandaşları gülümsetti.