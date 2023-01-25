Ayşenur Arslan "karne hediyesi et" olayı kurgu çıkınca SABAH ve A Haber'den özür diledi: "Hepimiz trollenmişiz" | Video

SABAH'ın 'Karne hediyesi et' provokasyonunun gerçeğini ortaya çıkarması üzerine yalan haberi yapanlara değil "Neredeyse çocuğu yalancı çıkaraksınız" diyerek SABAH ve A Haber'e yüklenen Gazeteci Ayşenur Arslan dün görüntülerin ham halini izlediğini söyledi ve Halk TV'de yaptığı programın canlı yayınında "Gerçekten yüzüm kızardı. SABAH ve A Haber'den özür diliyorum. Hepimiz trollenmişiz" dedi.