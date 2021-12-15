BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi | Video

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Wall Street Journal gazetesinin BAE ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), kullanım koşullarını gerekçe göstererek ABD ile yaptığı F-35 ve diğer birkaç silah alım anlaşmasından çekileceği iddia edilirken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin sattığı silahlar konusundaki "son kullanıcı koşullarının müzakere edilemez" olduğunu söyledi.